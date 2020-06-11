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Gölette boğulan dayı ve yeğeninin çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı

Denizli’nin Kale ilçesinde gölette boğularak ölen dayı ve yeğenin ölmeden önce son çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

Denizli'nin Kale ilçesinde gölette boğularak ölen dayı ve yeğenin ölmeden önce son çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.


Denizli'nin Kale ilçesinde fotoğraf çektirdiği sırada gölete düşen yeğenini kurtarmak için arkasından suya atlayan dayı yeğeni ile birlikte boğuldu. Dayı ve yeğenin cansız bedenleri balık adamların uzun süren çalışmasıyla göletten çıkarıldı. Dayı ve yeğenden geriye ise çektirdikleri son fotoğraf kaldı.

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