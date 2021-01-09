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Gölette kaybolan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı

Denizli’de gece saatlerinde gölette kaybolan 5 kişiden 3’ü su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'de gece saatlerinde gölette kaybolan 5 kişiden 3'ü su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.


Olay, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Alaattin Gölet'i olarak bilinen gölde 5 kişi kayboldu. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar, arama çalışması başlattı. İddialara göre, 5 kişinin gölette kaybolduğu ve 3 kişinin kurtarıldığı 2 kişinin ise dalgıçlar tarafından arandığı belirtildi.

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