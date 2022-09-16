Göz kapağı düşüklüğü ciddi sağlık sorunlara davetiye çıkarıyor

Dr. Sinan Kaya, “Göz kapağımızda meydana gelen sarkmaları tedavi ettirmediğimiz takdirde ilerde gözde bulanıklık, baş ağrısı, yorgunluk gibi sağlık sorunlarının yanı sıra kişilerde görüntü olarak da kendini beğenmeme gibi durumlar oluşturabilmektedir” dedi.

Estetik ameliyatlarının kimlere uygulanabileceğini ve hangi durumlarda yapılabileceği belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinan Kaya, estetik operasyonları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Kaya, estetikte yaş olarak çok fazla sınırlayıcı bir durumun olmadığını belirterek, “Estetik ameliyatlarının normal şartlarda bir engeli yoktur. Sağlığı yerinde olan, herhangi ciddi bir sağlık sorunu olmayan kişiler estetik ameliyatı olabilir. Uygulamada bazı koşulların olması gerekiyor. Estetikte yaş olarak çok fazla bir sınırlayıcı bir durum olmasa da burun ameliyatı gibi estetik işlemlerde kişilerin yaşına bakarak karar veriyoruz. Bunun dışında kişinin başka bir hastalığının olup olmadığına veya ameliyatın ciddi bir problem olup olmayacağına bakıyoruz. Ameliyat, kişinin sağlığına tehlike oluşturmuyorsa estetik yaptırmakta bir sakınca yoktur” dedi.

“Bazı estetik ameliyatların kendilerine göre yaşları bulunuyor”

Estetik ameliyatları hastanın yaşına göre değiştiğine dikkat çeken Op. Dr. Sinan Kaya, “Şunu da unutmamak gerekiyor. 70 yaşında estetik ameliyatı olan bir kişiyle 30 yaşındaki bir kişinin ameliyatı aynı olamaz. Estetik ameliyatının türüne göre yaş sınırları olabiliyor. Bizler kişi üzerindeki özelliklere bakarak estetik ameliyata karar veriyoruz. Hemen hemen her yaşta, estetik ameliyatı olabilir ama en uygun yaş 18'ini doldurduktan sonra 20 ile 70 yaş arası grup olarak belirleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Meme estetiği birçok cerrahi durumda uygulana bilinir”

Gelişimi tamamlamış erkeklerde devam eden meme büyümesine karşı estetik ameliyatına başvurabileceğini anlatan Op. Dr. Sinan Kaya, “Meme estetiği birçok cerrahi durumda uygulanabilir. Kadının memesi aşırı büyümüş, gelişimi tamamlanmış olmasına rağmen meme dokusunun yetersiz olması, çok fazla kilo alıp vermeden dolayı oluşan sarkmalarda estetik ameliyatı yapılabilir. Eğer bir kadın doğuştan ya da geçirdiği kazalara bağlı memeleri asimetrikse estetik uygulanabilir. Yine aynı şekilde gelişimi tamamlamış erkeklerde hala büyüme varsa, spor yaparak kas yaptıktan sonra ara vermişse ve jinomanastik bir durum oluşmuşsa estetik işlem yapılabilir. Son yıllarda meme kanserindeki tedavilere bağlı olarak alınan kanserli memelerin yerine tekrar bir meme koyulabilir ya da silikon yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Ameliyat ettirilmediği takdirde gözde bulanıklık, baş ağrısı, yorgunluk verebilir”

Üst göz kapağında meydana gelen cilt sarkmalarının gözlerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Kaya, “Göz, insan yüzünde bulunan en önemli organdır. Özellikle üst göz kapağımız günde 10-12 binde defa hareket ediyor. Buna bağlı olarak göz, cilt derisinde meydana gelen gevşeme, aşağı sarkmalar ameliyat ettirilmediği takdirde gözde bulanıklık, baş ağrısı, yorgunluk, kişiye moralsiz ve keyifsiz bir durum vermektedir. Bu gibi olumsuz olaylara karşı kişi göz kapağı ameliyatı olarak hem görünüm açısından hem de sağlık açısından oluşabilecek sorunlardan kurtulabilir” diye konuştu.