Gözler'de yollar güzelleşiyor

İlçenin en uzak mahallesi olan Gözler'de ekipler 25 bin metrekare beton kilit parke taşı döşeyerek mahallenin yollarını güzelleştiriyor.

Sınırları içinde 61 mahallesi olan Pamukkale Belediyesi, bu mahallelerin ihtiyacı olan çalışmaları yapmaya devam ediyor. İlçenin en uzak mahallelerinden olan Gözler'de de üst yapı çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 bin Pamukkalelinin yaşadığı Gözler'deki sokaklarda ihtiyaç olan beton kilit parke taşı döşeme işlemi başladı. Toplam 25 bin metrekare beton kilit parke taşı döşenecek olan mahallede çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Kısa sürede yüzde 70'i biten çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasıyla mahallenin sokakları toz ve çamurdan kurtulmuş olacak.

Gözler mahallesinde yaşayan vatandaşlar Pamukkale Belediyesinin çalışmalarından dolayı memnun. Rahmi Altıntaş önceden yolların çamur olduğunu belirterek, “Daha önce hem yaya olarak hem de araçlarımızla yollarda sıkıntı yaşıyorduk. Pamukkale Belediyesi yollarımıza parke taşı döşeyerek güzelleştirdi. Bunun için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cennet Altıntaş ise “Gözler'in yolları yapılan bu çalışmayla çok güzel oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu. Gözler Mahalle Muhtarı Devrim As ise “Mahallemizde yolla ilgili sorunlar vardı. Yollar yapılmadan önce ambulans ve okul servisleri bazı sokaklara ulaşamıyordu. Şimdi bu çalışmayla tüm sokaklarımıza ulaşım sağlanmış olacak. Bu hizmetlerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

"Halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin 61 mahallesine de dokunmak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizerek, “Her mahallemizin sorunu farklı. Gözler merkeze en uzak mahallelerimizden biri. Bu mahallemizde üst yapı ile ilgili çalışma başlattık. Mahalle genelinde toplam 25 bin metrekare beton kilit parke taşı döşeme çalışması yapacağız. Bunun yarısından fazlasını tamamladık. Hedefimiz Pamukkale'de yaşayan herkesin mutluluğunda pay sahibi olmak. O'nun için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Gözler mahallemize yapılan çalışmamızın hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.