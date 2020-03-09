Gram fiyatı 332 TL'yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, Çin'deki virüs salgınının dünyaya yayılmasından dolayı altın fiyatlarının daha da fazla yükseleceğini kaydederek, “Uzun vadeye baktığımızda zaten bütün dünyadaki altın üzerine analiz yapan analistlerin ifade ettiği gibi altın önce 350 TL, 380 TL sonra da 400 TL seviyelerini bu yıl içerisinde çok rahat görülebileceği tahmin edilmektedir” dedi.

Rekor kırmaya devam eden altın fiyatlarını değerlendiren Başkan Yıldırım, gram altın fiyatının hafta sonundan itibaren hızlı bir yükselişe geçmesi ile birlikte daha fazla artacağı ve yeni rekorlar kırmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Yıldırım, “Bunun en büyük sebebi, biliyorsunuz petrol üreten ülkelerin, petrol fiyatlarında anlaşamaması dolayısıyla petrolün sert bir düşüş yaşamasıyla altına olan talep çok hızlı şekilde arttı. Petrol fiyatlarının ilk önce 29 dolara düşmesi, ardından 27,5 dolara düşmesi ve dip seviye olarak görülen 24,5 dolara kadar düşebileceğinin tahmin edilmesi ile beraber dünyadaki yatırımcıların altına yönelmesinden dolayı, aynı zamanda İtalya'da ve yaklaşık 14 şehrin korona virüsü sebebiyle karantina altına alınması. Bunların hepsi üst üste eklendiğinde altın fiyatlarının bir süre sonra sert bir yükseliş trendine gireceğinin bir göstergesi olarak zaten günün ilk saatlerinde işaretlerini vermişti. Cumartesi günü 326 TL'den günü kapatan altın, sabahleyin 331 TL'den açılış yaptı ve şu anda yaklaşık 332,500 TL'den işlem görmektedir” dedi.

“Uzun vadede altın 380 TL sonra da 400 TL seviyelerini görecektir”

Vatandaşların yatırımlarında mutlaka altına bir kısım yer ayırmalarını tavsiye eden Başkan Yıldırım, “Benim tahminime göre bir süre altında sert bir yükselişler görebileceğiz. Ancak daha sonra belli bir noktadan sonra da dünyadaki özellikle petrol üreten ülkelerin likitte sıkıntısından dolayı, belli bir miktar altın satışlarının gelebileceği bir miktarda düzeltme yapabileceği tahminler arasında yer almaktadır. Ancak uzun vadeye baktığımızda zaten bütün dünyadaki altın üzerine analiz yapan analistlerin de ifade ettiği gibi altın önce 350 TL, 380 TL sonra da 400 TL seviyelerini bu yıl içerisinde çok rahat görülebileceği tahmin edilmektedir. Bugün itibariyle bileziğin gramı 310 TL'den çeyrek altın 545 TL'den, gram altında 320 TL'den işlem görmektedir” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise düğün alışverişine çıktığını ve altın almaları gerektiğini ifade ederek, “Fiyatların giderek yükseldiğini fark ettiğimiz için mecburen almak zorundayız etrafta fiyat araştırması yapıyoruz” dedi.