GSB Denizli yurtlarında ücretsiz kurslar başladı

Denizli'de yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarında eğitimden sanata, kültürden spora gençlerin ilgi duyduğu birçok branşta eğitimler başladı. Yapılan anketler sonucunda öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda açılacak ve yıl boyunca ücretsiz verilecek eğitimlerde öğrenciler el sanatları, müzik ve görsel sanatlar, Türk İslam sanatları, dil kursları, atölye çalışmaları, dini ilimler atölyesi, edebiyat ve okuma atölyeleri ve spor faaliyetler kategorilerinde 50'den fazla branşta ücretsiz eğitim görme şansı yakalayacak.

Kurslar öğrencilerin ayağına gidecek

GSB Denizli Yurtlarında, yapılan anketler sonucunda öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda açılacak eğitimlerde, öğrenciler kaldıkları yurtlarda eğitim görme imanı bulacak. Spor branşlarında açılacak olan kurslarda Kınıklı spor salonu ve Kınıklı futbol sahasında öğrencilerin hizmetinde olacak. Yurtlarda belirlenen alanlarda verilecek eğitimlerde öğrenciler hem sertifika alma şansı yakalarken hem de ilgi duydukların alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

‘‘Gönüllü gençlerle gelecek inşa ediyoruz''

GSB Denizli Yurtlarına başvuru yapan her gencimizi yerleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İl Müdürümüz Ömer İlman, yurtların barınma ve beslenme hizmetinin yanında birçok alanda açılan kurslarla bir eğitim yuvası olduğunu vurguladı. Farkındalık ve gönüllülük projeleri ile gönüllere dokunan gençler ile hep birlikte daha güzel bir gelecek için çabaladıklarını dile getiren İlman, yurtlarda kalan tüm gençlerimizi ücretsiz kurslardan yararlanmaya davet etti.