GSB Spor Okulları coşkuyla başladı

5-18 yaş arası gençlere tüm branşlarda ücretsiz kursların yer aldığı GSB Spor Okulları, Denizli'de sporcuların gösterileriyle coşkulu bir açılışa sahne oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği ve her yıl binlerce öğrencinin merakla beklediği GSB Spor Okulları il merkezi ve ilçelerde kapılarını öğrencilere açtı. 5-18 yaş arası gençlere tüm branşlarda ücretsiz kursların yer aldığı GSB Spor Okulları, 29 Haziran Çarşamba günü Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan programla resmen başladı.

Sporcular hünerlerini sergiledi

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlı öğrencilerin doldurduğu Hasan Güngör Spor Salonundaki açılış programında sporcu grupları gösterilerini sundu. Cimnastik, atletizm, karate, judo ve özel sporcuların yeteneklerini sergilediği gösteriler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk söz Tokyo 2020'de Goalball Milli Takımı ile Olimpiyat Şampiyonu olan Denizlili Milli Sporcu Şeydanur Kaplan'a verildi. Tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini genç sporcularla paylaşan Kaplan, sporun hayatında yaşattığı güzelliklerden bahsetti.

İlman, “Hedefimiz yaz döneminde 80 bin çocuğumuza spor yaptırmak”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yaptığı açılış konuşmasında, il merkezi ve tüm ilçelerde yerel yönetimlerle işbirliği halinde açılan kurslarda, bu yaz döneminde 80 bin çocuğu sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Sanayi ve üretimde marka kent olan Denizli'nin, sporda da marka kent olması adına çalışmalar yaptıklarını belirten İlman, Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm ilçe belediyelerinin spora çok önemli yatırımlar yaptığını ifade etti. İlman, çocukları için sporun önemini bilen ve en değerli varlıklarını kendilerine emanet eden anne babalara da teşekkür etti.

İlçelerde kayıtlar sürüyor

5-18 yaş grubunu kapsayan ücretsiz spor kurslarında basketboldan karateye, eskrimden tekvandoya kadar 22 sportif branşta çalışmalar başladı. Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik GSB Engelsiz Spor Okulları adıyla farklı engel gruplarında tenisten judoya, halterden atletizme kadar farklı branşlarda kurslar verilecek. Kurslara başvuruda bulunmak ve bilgi almak isteyenlerin, en yakın Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabileceği bildirildi.