GSB Spor Okullarına başvurular başladı

Denizli'de 22 branşta açılacak ücretsiz kursların yanı sıra engelli gruplarının katılabileceği Engelsiz Spor Okullarına da kayıtlar başladı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca devam eden GSB Spor Okulları kursları, yaz dönemi ile birlikte spora yeni başlayacak çocukları da içine alarak yeni gruplarını bekliyor. Kurslarda bu sene basketboldan karateye, eskrimden taekvandoya kadar 22 sportif branşta ücretsiz çalışmalar yapılacak.

Merkez ve diğer ilçeler olmak üzere 19 ayrı ilçede açılacak kurslara, kayıtların ilk günleri olmasına rağmen yoğun bir ilginin olduğu belirtildi. 05–18 yaş grubunu kapsayan kurslar için kayıt olmak isteyenler online olarak bit.ly/denizligsbbasvuru kayıtlarını oluşturabilir. Kurslar yer ve çalışma saatleri hakkında bilgi almak ve bizzat başvurmak isteyenler Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerinde kayıtlarını oluşturabilecek.

GSB Spor Okulları okulların tatile girmesiyle birlikte çalışmalarına başlayacak. Tüm branşlarda sporcuların gösterilerini sunacağı açılış seremonisinin ise Kurban Bayramı sonrası 04 Temmuz Salı günü yapılacağı kaydedildi. Spor okullarının yapılacağı Denizli'nin dört bir tarafındaki tesislerde yaz dönemi kurslar için hazırlıklar devam ediyor. GSB Spor Okullları çalışmalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 86 antrenörün görev alacağı açıklandı.

Engelliler unutulmadı

Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik program yapıldı. Bedensel engellilerde halter, badminton, tekerlekli sandalye basketbol ve tenis, işitme engellilerde halter, zihinsel engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimleri, görme engellilerde ise judo branşlarında çalışmalar yapılacak. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda, bu alanda Bakanlık eğitimine tabi tutulan tecrübeli antrenörler görev alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yıl boyunca spor yapmalarına yönelik planlanan GSB Spor Okullarına davette bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaz dönemi ile birlikte kursların ivme kazanacağını söyledi. “Geleceğimiz olan gençlerin sosyal, ruhsal ve bedensel yönden gelişimleri büyük önem taşıyor” diyen İlman, bu anlamda 22 ayrı branşta ve farklı engel gruplarında açılan kurslara ailelerin de desteğiyle çocukların katılmalarını istedi. Gençlik ve Spor Bakanlığının misyonuyla spor okullarının yanı sıra gençlik kampları, yerel ve ulusal projeler ile Gençlik Merkezi faaliyetlerinin de gençler için olduğunu kaydeden İlman; gençlere her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, çalışkan ve üretken birer fert olarak yetişmeleri ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.