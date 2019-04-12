Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Denizli'de bir çiftlikte gübrelerin biriktirildiği çukura düşen ineği boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri iş makinasıyla kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Honaz ilçesi Afşin Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İneğinin birisinin hayvanların dışkılarının biriktirildiği çukura düştüğünü gören Mehmet Ali Görel durumu acil servise bildirerek yardım istedik. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler çukurda boğulmak üzere olan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye gelen bir iş makinesinin kepçesine binen bir itfaiye çukura inerek ineği halatla kepçeye sardı. İnek daha sonra güvenli bir şekilde iş makinesi tarafından yukarı çekilerek kurtarıldı. Kurtarma çalışmasının yaklaşık yarım saat sürdüğü olayda, itfaiye erleri hayvanı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Kurtarılan inek daha sonra sahibine teslim edildi.