Güney'in 9 mahallesinde su kesintisi

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Güney İlçesi içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu çerçevede 11 Ekim Salı günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Kerimler, Orta çeşme, Aşağı çeşme, Yenikonak, Parmaksızlar, Haylamaz, Hamidiye, Adıgüzeller ve Yeni mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” denildi.