Güneyli öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı

Güney Orman İşletme Şefliği, Orman Haftası dolayısıyla, hayırsever Fevzi Tokat Ortaokulu öğrencilerine fidan dağıtımı yaptı. Güney Orman İşletme Şefi Murat Canavarcı tarafından düzenlenen etkinlikte, 500 adet ceviz ve badem fidanı öğrencilere dağıtılırken, fidanların nasıl ve nerelere dikileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Güney topraklarını yeşillendirmeyi amaçlayan etkinlikte, evlerinin bahçelerine fidanları dikeceklerini belirten öğrenciler, “Fidanlar Güney'imizin yeşilliğine yeşillik katacaktır. Bereketli topraklara sahip Güney'imize bu fidanlar çabuk uyum sağlayacaktır. Fidanlara gereken özeni gösterecek, bakımlarını yapacağız. Büyümelerini kendimiz gözlemleyecek ve ileride meyvelerini toplayacağız. Güney Orman İşletme Şefliğimize bu anlamlı kampanyadan dolayı teşekkür ederiz” dedi.