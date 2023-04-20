Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına basan Denizlilere teşekkür etti

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 14 Mayıs seçimleri öncesi kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı bağrına basan hemşehrilerine teşekkür etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitingi ile ilgili hemşehrilerine teşekkür mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda katıldığı mitinge akın eden on binlerce hemşehrisine teşekkür ederek, bu mutluluğu ve gururu hep beraber yaşadıklarını söyledi. Bugüne kadar onlarca kez Denizli'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her gelişinin kente ayrı bir güzellik ve yatırım getirdiğini vurgulayan Başkan Yücel Güngör, kendilerini yalnız bırakmayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına basan tüm hemşehrilerine gönülden teşekkür etti.

"Coşkuyla ve büyük bir mutlulukla ağırladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'ye kısa bir süre içerisinde tekrar teşrif etmesinin kendilerini onurlandırdığını anlatan Başkan Yücel Güngör, şunları kaydetti: “29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanımız yine tarihi günlerden birine şahitlik etti. Denizli'miz yine birlik ve beraberliğini sergileyerek burada tek vücut oldu. On binlerce vatandaşımızla beraber Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın onurunu yaşadık. Bundan önce olduğu gibi Cumhurbaşkanımız önderliğinde şehrimize, ülkemize, milletimize hizmet etmeye, devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkuyla ve büyük bir mutlulukla ağırladık. Denizli'ye her gelişi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Onun çalışma temposuna, hizmet aşkına yakışır şekilde çalışıyoruz. Ramazan ayında olmamıza rağmen meydanı dolduran kardeşlerimizden Allah razı olsun. Tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum"