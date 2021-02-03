Güngör'den ilk ziyaret Zeybekci'ye

AK Parti Denizli İl Başkanı Nihat Zeybekci ve yeni yönetimi, ilk ziyaretini önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Nihat Zeybekci'ye gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Yücel Güngör, “Denizli'mizin vizyon kent olmasının temellerini 2004 yılında sağlam şekilde atılmasının mimarı olan sayın bakanımıza emekleri için teşekkür ederim” dedi.

Eski Bakan Zeybekci de, ziyaretleri için İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, başarılar diledi. Zeybekci, birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde AK Parti'nin 2023 seçimlerinde de başarılı olacağından şüphesinin olmadığını belirtti.