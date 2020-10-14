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Güreş arenasının Buldanbeyi öldü

Denizli’nin Buldan ilçesinde Buldanbeyi adlı güreş devesi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Buldanbeyi adlı güreş devesi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Buldan ilçesinde Veteriner Hüseyin Yangöz, Fatih ve Süleyman Aykaç kardeşlerin Buldanbeyi olarak adlandırdığı 12 yaşındaki güreş devesi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Deve sahipleri ise yas tutmaya başladı. Gece saatlerinde ahırda Buldanbeyi'nin yerde yattığını gören Veteriner Yangöz “Buldanbeyi son derece sağlıklıydı ve yaz bakımlarının ardından yeni sezon güreşleri için yürüyüş idmanlarını da yapıyorduk. Güreş arenalarında adından çok iyi bahsettiriyordu. Yaş itibariyle geleceği çok parlaktı. Artık bakımını yaptığımız Cambazoğlu devesi var. Onunla teselli bulacağız” dedi.

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