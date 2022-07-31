Güreşçiler er meydanında

Bu yıl, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen tüm Denizli'nin sabırsızlıkla beklediği Denizli güreşleri, Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde yoğun katılım ile başladı. Saat 11.00'den sonra gün boyu devam edecek olan dev organizasyonda 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan hünerlerini sergileyecek.

Müsabakayı yakından takip eden ve sporu devam ettirmek istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Tabi gerçekleşen yarışma bizim ata sporumuz. Yağlı güreşlerimizi Denizli ili olarak düzenledik. Gerçekten yarışmaya başpehlivanlar başta olmak üzere yoğun bir katılım var. Aynı şekilde vatandaşlarımızdan da büyük bir ilgi var. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler ecdattan ve atalarımızdan gelen bu güzel spora sahip çıkmamız gerekiyor. Bize düşen bu sporu yaşatmak ve gençlerimize anlatmaktır. Bunun içinde elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Bu güzel tesisimiz tam bir arena gibi ve seyir tadını en üst seviyeye çıkarıyor” dedi.

“Mutlu olmamızın nedeni güreşe sahip çıkıyor olmamız”

Gururlu olduklarını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise “Bugün Denizli'miz açısından tarihi günlerde bir tanesini yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene itibariyle Denizli'mizin merkezinde muhteşem bir yağlı güreş organizasyonu düzenlemiştik. Bu yılda Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın himayelerinde, Pamukkale Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde bu bölgenin en büyük güreşlerinden bir tanesini düzenliyoruz. Biz çok mutlu ve gururluyuz. Büyüğünü yapıyoruz diye değil aslında, mutlu olmamızın nedeni güreşe sahip çıkıyor olmamız” ifadelerini kullandı.