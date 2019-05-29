Güreşlerden çıkan develere özel cilt bakımı ve beslenme programı

Denizli'de deve güreşlerinin sona ermesinin ardından havutları sökülen develer yeni sezona hazırlanıyor.

Deve sahibi Nabi Barutoğlu, devesine cilt bakımı yaptıklarını ve özel beslenme programı uyguladıklarını söyledi.

Buldan ilçesinde kış boyunca deve güreşlerinde efor sarf eden develer, yeni sezon öncesi bakıma alındı. 2 yıl önce daylak (yavru) olarak aldığı Kara Barut isimli devesinin iki sezondur güreşlere çıktığını belirten Nabi Barutoğlu, develere cilt bakımlarının yapıldığını, bol yeşillikle beslediklerini ifade etti. Barutoğlu, “Kara Barut sekiz buçuk yaşında. Yüzümü hiç kara çıkarmadı, ahlakı çok düzgün ve uysal bir deve. Ben de onu iki oğlumla birlikte üçüncü oğlum gibi görüyor ve bakımlarını yapıyorum. Kışın kullandığımız havudu sıcakların başlamasıyla birlikte söktük. Şimdi tüylerini dökme zamanı. Cilt bakımı için zeytinyağı, katran, susam yağını karıştırarak cildine sürüyoruz. Tüylerinin yeniden parlak çıkması, vücudunda oluşan yaraların hızlı iyileşmesi ve parazitlerden arınması için cilt bakımlarına önem veriyoruz. Bahar ve yaz aylarında devemize yeşillik yedirerek kilo almasını sağlıyoruz. Hörgücüne yağ depolanmasını sağlayacağız. Kış aylarına yaklaştığımız zamanda kuru yem, arpa, burçak yedirerek beslenme programını uygulayacağız. Ayrıca devemizin her gün 5 kilometre yürüyüş antrenmanı var. Ayrıca sürekli olarak veteriner kontrollerini yaptırıyoruz. Ben ve ailem için devecilik çok büyük bir sevda. Kara Barut bizim üçüncü evladımız. Devecilik bana dededen, babadan gelen bir meraktır. Bugüne kadar bakımlarını çok iyi yaptığım için Kara Barut beni hiç utandırmadı” dedi.

Develerin bakımlarının bitmesi ile kısa bir süre sonra yeni sezon için idmanlara başlayacakları öğrenildi.