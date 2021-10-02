Güzelpınar yolu yenilendi

6 buçuk kilometrelik güzergahı yenileyerek yolu konforlu ve güvenli hale getirdiklerini belirten Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız hizmetin en güzelini hak ediyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde başlattığı asfalt seferberliği kapsamında Irlıganlı ile Güzelpınar Mahallesi arasındaki engebeli ve yıpranmış yol sorununu çözdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı iki mahalle arasında bulunan 6 buçuk kilometre uzunluğundaki güzergahı tamamen kazıyarak yeniledi. Yolun keskin virajlardan arındırılarak daha güvenli hale getirilmesi için güzergahın yaklaşık 1 kilometrelik kısmının da değiştirildiğine dikkat çekilirken ortalama 8 buçuk metre genişliğine getirilen yol yoğun dolgu ve kazı çalışmalarıyla konforlu ve standartlara uygun bir hale getirildi. Yol çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021 yılı sezonunda kent genelinde başlattıkları asfalt seferberliğini başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Bu sezon toplam 450 km asfalt yapılacak

Bu sezon toplamda 450 kilometre yolda asfaltlama çalışması yapacaklarını anlatan Başkan Zolan, "Bu sene Denizli'mizde 1'inci ve 2'inci kat olmak üzere toplam 450 km yol asfaltlaması gerçekleştireceğiz. Güzelpınar'ımıza giden ve vatandaşlarımızın uzun zamandır arzu ettiği yolun yapımını gerçekleştirdik. Bu yol birçok mahallemizin de hizmetinde olacak" dedi. Burada yoğun bir hafriyat gerçekleştirildiğini ve yolun bir kısmında yeni güzergah belirlendiğini kaydeden Başkan Zolan, geniş bir yol çalışması yaptıklarına işaret ederek, "Bu bölge şehrimizin en güzel yerlerindendir. Güzelpınarlı hemşehrilerimiz ve buradan faydalanacak mahallelerimiz, inşallah güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edecek" diye konuştu.

“Gece gündüz çalışmaya devam”

Yol yapım çalışmaları sırasında kendilerine güvenerek destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Allah'ım güle güle kullanmayı nasip etsin. Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Onlar için her zaman olduğu gibi yine gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki birlik ve beraberlik olsun. El ele Denizli'mizi daha ileriye daha güzele götürelim. Tek amacımız budur. İnşallah bu yollarımızda kaza bela olmasın, kimsenin burnu kanamasın. Vatandaşlarımız rahat ve konforlu bir şekilde sevdiklerine ulaşsınlar. Ben tekrar yolumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."