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Güzelyurt bağlantı yolu tamamlandı

Denizli’de, Güzelyurt bağlantı yolunun birçok mahalleyle geçiş noktasında yer alması ve sürücülerin güvenliği açısından yol genişletme ve asfalt çalışması tamamlandı.

Denizli'de, Güzelyurt bağlantı yolunun birçok mahalleyle geçiş noktasında yer alması ve sürücülerin güvenliği açısından yol genişletme ve asfalt çalışması tamamlandı.


Denizli'nin Çameli ilçesi Güzelyurt Mahallesinde araç trafiğinin fazla olmasından dolayı, yeni yol açılmasını ve yol kotunun düşürülmesi sonrasında birçok mahalleye ulaşımı sağlayan bağlantı yolunda çalışmalar bitti. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyemiz işbirliğince asfalt çalışması gerçekleşti. Çameli Mahallelerin ulaşım imkanlarını en iyi hale getirmek için çalıştıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Güzelyurt Bağlantı yolumuz birçok mahalle'ye ulaşım imkanı sağlamaktadır. Araç trafiğinin hızlı çalışması bugün itibaren asfalt çalışması gerçekleşti. Çameli Mahallelerimizin ulaşım imkanlarını en iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığında halkımızın duası ve teşekkür etmeleri bizleri mutlu ediyor. Asfalt çalışması için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederiz” dedi.


Öte yandan, asfalt çalışmasına Çameli Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Akşit, Çameli Ak Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

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