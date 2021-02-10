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Güzelyurt HİS Göleti projesiyle 400 dekarlık arazi su ile buluşacak

Çameli ilçesinde tarıma önemli katkı sağlaması beklenen Güzelyurt HİS Göleti yapımı ihalesi gerçekleşti.

Gölette depolanacak 157 bin metreküp su ile 400 dekar arazi sulanabilecek.



Çameli ilçesinde Güzelyurt HİS Göleti yapım ihalesi dün gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cengiz Arslan İmamlar Gölet'inin tamamlanmasından sonra Güzelyurt Göleti'nin mahallenin geleceğini şekillendirdiğini ifade ederek, tarımsal alanda gelişme kaydedeceğini söyledi. Yapılan göletler bölgenin ekonomik yapısını değiştirdiği gibi tarımsal değişikliğin yapılmasına neden olacak.



“Bölgeye hayat verecek”


Yapılan göletle sulanmayan arazi kalmayacağını vurgulayan Başkan Arslan, “Güzelyurt Mahallemizde gölette depolanacak 157 bin metreküp su ile hayvan içme suyu karşılanacak ve 400 dekar arazi sulanabilecek. Çameli ilçemizde sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. Gölet çalışmaları için başta önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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