Hacı Ahmet Pakel Cami'nin açılışı yapıldı

Denizli'nin Kanaat önderlerinden Hacı Ahmet Pakel Hazretleri, vuslata erişinin 5. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programla anıldı. Vefatından 2 yıl önce temelini attığı Hacı Ahmet Pakel Cami'nin açılışı büyük bir katılımla açılışı yapıldı.

Hacı Ahmet Pakel Vakfı'nın kurucusu, Nakşibendi Şeyhlerinden Hacı Ahmet Pakel Hazretleri, 17 Eylül 2016 yılında solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Her yıl vefatı nedeniyle düzenlenen anma programı geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilememişti. Bu yıl gerçekleştirilen anma programında, vefatından 2 yıl önce temelini kendisinin attığı Hacı Ahmet Pakel Cami'nin bu yıl açılışı yapıldı. Anma programı dolayısı ile düzenlenen programda Merhum Hacı Ahmet Pakel Hazretleri adına Mevlid-i Şerif okundu, Denizli ve şehir dışından katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

“Ömrünü hak yoluna hizmet için adadı”

Açılışta konuşan Hacı Ahmet Pakel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Arif Seylan, davetlileri selamlamasının ardından, “Ömrünü talebelerin en güzel şekilde yetişmesi için, halkın kurtuluşa ermesi için ömrünü hak yoluna feda etmiş Allah dostudur. Ege Bölgesinin en güzide okullarından olan Çivril İmama Hatip lisesinin ilk babasıdır. İnsanların kurtuluşa erebilmesi için ömrünü feda etmiş olan ve insanlığın bataklıktan kurtulabilmesi için insanları hak yoluna davet eden Allah dostudur. Hayatını dernek başkanlığı görevini sürdürürken kaybetmiştir” dedi.