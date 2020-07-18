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Hafif ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araç ile ağaca çarparak durabildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araç ile ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen Mitsubishi markalı hafif ticari araç sürücüsü kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan 2 kişi Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartıldı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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