Hafif ticari araç çarptığı ağacın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de çarptığı çam ağacının altında kalan hafif ticari aracın şoförü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi çıkışından meydana geldi. Nevzat Berber (72) idaresindeki 20 NS 279 plakalı hafif ticari araç mahalle çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole giren araç hızını alamayarak yol kenarındaki çam ağaçlarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağaçlardan biri aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Berber'in öldüğünü belirlerken, yaralanan eşi Fatma Berber'i ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araç içerisinde sıkışan Berber'in cenazesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada yaklaşık 4 metre uzunluğundan ağacın kökünden sökülerek aracın üzerine devrilmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza sonrası başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.