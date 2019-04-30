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Hafif ticari araç devrildi 1 kişi yaralandı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen ticari aracın şoförü yaralandı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen ticari aracın şoförü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Serinhisar-Yatağan kara yolunda meydana geldi. Hakkı Ercan kontrolündeki 20 VB 774 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza da sürücü Ercan yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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