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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Denizli’de ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'de ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Karacasu yolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Erdem yönetimindeki 20 TP 800 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Erdem ile yanında bulunan Aysel Erdem yaralandı. Yaralılardan araç içerisinde sıkışan Aysel Erdem itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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