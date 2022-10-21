Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çal'ın İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli istikametine doğru seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 20 F 2759 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki E.S. kontrolündeki 48 L 5369 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif ticari araçta yaralanan sürücü M.Ö., E.Ö. ve A.Ö.'yü hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen araç otoparka çekilirken, güvenlik güçleri ifadelere başvurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.