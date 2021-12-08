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Hafriyat kamyonu altına aldığı otomobili metrelerce sürükledi; 1 ölü

Denizli’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.


Kaza, Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 55 yaşındaki Ümmü Akyel idaresindeki 07 BVZ 29 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Soner B. idaresindeki 20 AER 639 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Akyel'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Akyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelmelerinin ardından Akyel'in cansızı bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü Soner B. gözaltına alınırken, trafikte bir süre aksama meydana geldi.

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