Hakan Kutlu: “Bir seri yakalamak zorundayız”

Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Y. Denizlispor, 3 golle 3 puanı alan takım oldu. Kazanılan maçı seriye dönüştürmek zorunda olduklarını vurgulayan Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Bugün kazanacağımız 3 puan ve deplasmandan alabileceğimiz puanlar lige tutunma şansını yakalatacaktı” dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabakada Rodallega, Recep Niyaz ve Sacko'nun golleri ile 3-2 yendi. Maç sonrası basın açıklaması yapan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlere rahmet diledi. Denizlispor açısından önemli bir maç olduğunu belirten Teknik Direktör Kutlu, “Bizim için çok çok önemli bir maçtı. Malatyaspor'da uzun zamandır kazanamıyordu. Bugün kazanacağımız 3 puan ve deplasmandan alabileceğimiz puanlar lige tutunma şansını yakalatacaktı. Oyunun başında geriye düşmemize rağmen oyuncularım bugün hem oyun disiplininden kopmadılar hem de oyunu bırakmadılar. 2-1 öne geçtik. Öne geçtikten sonra rakibimiz 2-2'yi yakaladı. Buna rağmen bir geri dönüş yaptık. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi. Çünkü bundan önceki geriye düştüğümüz maçlarda oyunu bırakan, inancını yitiren bir takım vardı ama oyun olarak son 7 haftadır üzerine koyarak gidiyoruz. Geri düştüğümüz maçlarda geri çevirmekte zorlanıyorduk. Bugün bunu da kazanmış olduk” dedi.

“Bir seri yakalamak zorundayız”

Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacakları Gaziantep deplasmanın önemini vurgulayan Kutlu, “Önümüzde önemli bir maçımız daha var. Deplasmandan mutlaka puan getirmemiz gerekiyor. İyi bir çıkışımız var inşallah devam ettiririz. Puan olarak oyun olarak iyi gözüküyoruz. Bir seri yakalamak zorundayız. İnşallah önümüzdeki maçı kazanarak bu seriyi yakalarsak Denizlispor lige tutunma adına iyi şeyler gösterecek” ifadelerini kullandı.