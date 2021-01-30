Hakan Kutlu, Denizlispor ile ilk antrenmanına çıktı

Yukatel Denizlispor’un yeni Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.
Yukatel Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.
Yalçın Koşukavak'ın istifası sonrası yeni teknik direktör arayışına başlayan Yukatel Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştığını açıkladı. Geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran ve 2009 - 2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapan Kutlu, ekibiyle beraber Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı. Takımla tanışan deneyimli çalıştırıcı, takımı Pazar günü oynanacak Göztepe maçına hazırladı.