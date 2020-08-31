Hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, tehdit, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.