Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı

Denizli'de haklarında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan 19 ve 20'şer yıl hapis cezası bulunan 2 dolandırıcı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon sonucunda ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan toplam 19 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve ‘Özel Belgede Sahtecilik' suçundan toplam 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen dolandırıcılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.