Halı ve kilim desenleri unutulmayacak

Denizli'nin Çivril ilçesine özgü halı ve kilim desenlerinin unutulmaması için mahalleliler desen ve motifleri kilimlere dokudu.

Çivril'de halı ve kilim desenlerinin yaşatılması için Halk Eğitim merkezi ile çalışma başlattı. Çivril ve mahallelerine özgü kilim desenlerinin tespit edileceği çalışmanın son aşamasında kilim desenleri halk eğitim merkezi tarafından dokutularak desenlerin kaybolmasının önüne geçilecek. Özdemirci ve Gürpınar mahallelerine kurulan tezgahlarda ilçeye özgü kilimler dokunacak. Desen ve figürleriyle kendine özgü Çivril Kilimlerini yeniden dokuyarak yaşatmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Niyazi Vural, kursları ziyaret etti.

Kültürümüzü yaşatanların eline sağlık

Çivrilli kadınların büyük bir özveri ve gayret ile kültürümüzü yaşatmaya çalıştığına dikkat çeken Başkan Vural, “Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk'ün geleneğini, yaşamını, yaşatan kilimlerimize sahip çıkan koruyan tüm kadınlarımıza teşekkür ederiz. Yüzyıllardır kök boyalı iplerle dokunan kilimlerimize ve kültürümüze sahip çıkarak yaşatmak için çalışıyoruz. Mahalleli ablalarımız annelerinden atalarından öğrendikleri desen ve motifleri kilimlere dokudu” dedi.