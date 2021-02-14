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Halk arasında 'çiçek' olarak bilinen karnabaharda 14 Şubat kampanyası

Çameli’de sevgililer günü sebebiyle bir manav halk arasında çiçek diye bilinen karnabahara güne özel kampanya oluşturdu.

Çameli'de sevgililer günü sebebiyle bir manav halk arasında çiçek diye bilinen karnabahara güne özel kampanya oluşturdu. Adet fiyatını 5 TL'ye indiren manav 3 günde 450 adet karnabahar satarak vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.



14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir çok vatandaş birbirine hediye almak için çiçekçilerin yollarını tuttu. Çameli ilçesi Yeni Mahallede ise manavcılık yapan İsa Güngör farkındalık oluşturmak için halk arasında çiçek olarak bilinen karnabaharda kampanaya başlattı. Adet fiyatını 5 TL'ye indiren Güngör bir çok vatandaş tarafından ilgi görürken 3 günde yaklaşık 450 adet karnabahar satarak sevgililer gününde karnabahar alınmasını sağladı. Kampanyayı görenler yüzünde gülümseme olduğunu belirten İsa Güngör, “Sevgililer gününde özellikle çiçek satışları ön planda oluyor. Çiçekçilerde satılanlar çiçek ise, karnabahar da bir çiçektir. Bizde böyle bir özel kampanya başlattık. 3 gündür devam eden kampanyamızda yaklaşık 450 adet karnabahar sattık” dedi.

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