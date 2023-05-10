Halk eğitim kursiyerlerinin eserleri görücüye çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin önemi ve farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, halk eğitim merkezleri kursiyerlerinin hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında düzenlenen sergide, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi ile il genelindeki halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin ürünleri yer aldı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, halk eğitimi merkezleri müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Halk eğitimi merkezlerimiz deprem felaketinin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın yanında olan bir kurumdu. Halk eğitimi merkezlerimiz kendi ürün yelpazelerinden ürettikleri veya hiç üretmeyip de o anda üretime geçtikleri ürünler oldu. Bu ürünler de ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Halk eğitimi yelpazesine baktığımızda yelpazenin 360 derece olduğunu görüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi halk eğitimi bünyesinde arz temelli değil, talep temelli çalışıyoruz. Vatandaşımız herhangi bir konuda bilgimi, görgümü ve yeteneğimi geliştirmek istiyorum dediğinde veya mesleki anlamda becerimi geliştirmek istiyorum dediğinde; modülü var ise modülü üzerinden yok ise gerektiğinde yeni bir modül oluşturarak bu hizmetleri sunuyoruz. Halk eğitimi içerisinde geleneksel olan; hat, deri, cam, halı kilim dokuma ve hazır giyim alanında çeşitli ürünlerimiz var. Bu ürünlerin hepsi de el emeği, göz nuru ürünler. Usta öğreticilerimiz marifetiyle bunları ileri ki nesillere taşıyor ve yaygınlaştırıyoruz. Eğitim de öğrenciye bütüncül bir bakış açımız var. Halk eğitimi bünyesinde yapmış olduğumuz faaliyetlerde de insana bütüncül bir bakış açımız var. Hepimizin farklı yetenekleri var. Halk eğitimi yelpazesi içerisinde bu yetenek alanlarına dokunuyoruz. Sergimizdeki ürünlerin oluşturulmasında özverili bir süreç var. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasının ardından sergi açılış kurdelesini kesti. Sergide yer alan ürünleri gezen Müdür Ekici, usta öğreticilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan çalışmaların ağırlıklı olduğu sergide; hat sanatı, kilim dokuma, hazır giyim ve amigurumi, kağıt, rölyef, makrome ürünler, taş boyama sanatı, su kabağı işlemeciliği, deri işlemeciliği, geri dönüşüm malzemelerinden ürünler, tezhip ve minyatür sanatı, hasır sepet, ahşap boyama, ahşap işçiliği, fıçı, tel kırma, kumaş işleme ürünleri sergileniyor. 4 gün süreyle ziyarete açık olan sergide workshoplar yapılacak.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin yapmış olduğu özgün çalışmaların görünürlüğü ve hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmak adına Mayıs ve Haziran aylarında sergi ve çalışma atölyeleri düzenlenecek.