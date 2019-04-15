Halk oyunlarının yıldızları Denizli'de belirlendi

Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapıldı. Jüriyi zorlayan performanslar sonunda Türkiye'nin en iyileri belli olurken, şampiyonların sevinci salona sığmadı.

Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Yıldızlar Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Finallere kalma başarısı gösteren 22 ilden 27 ekip, sahnede en iyi performansını ortaya koymak için yarıştı.

Seremoni ile başlayan halk oyunları yarışmasında düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde ekipler sırayla sahne aldı. Yarışmaları Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ile Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu birlikte izledi. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen sporcuları, aileleri ve yakınları tribünlerden destekledi.

Yarışmada ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları hakemlerinden oluşan 11 jüri tarafından puanlama yapıldı. Her biri birbirinden etkileyici performansa sahip ekipler karşısında jüri karar vermekte zorlandı. Yarışmalar sonunda açıklanan sonuçlarla dereceye giren okullar büyük mutluluk yaşadı.

“Anadolu'nun zenginlikleri oyunlara yansıyor”

Türkiye olarak kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kocaman bir aile olduklarını söyleyen Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Anadolu'da ki zenginliklerin kültürlerdeki farklılıklarla oyunlara yansıdığının en güzel örneğini halk oyunları ile gördüklerini belirtti. Halk oyunları ile milli kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyleyen Uslu, kazanan kaybeden tüm ekiplerin birbirini alkışladığı bir yarışma olmasını diledi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, halk oyunlarıyla ilgili yapılan çalışmaların, bu kültürün geçmişten geleceğe taşınmasına ışık tuttuğunu söyledi.

Yarışmanın kazananları belli oldu

Yarışmanın sonunda ‘Düzenlemesiz Dal'da, birinci Erzurum Hilal Kent 125. Yıl Ortaokulu, ikinci Kilis Mehmet Uluğ Can Ortaokulu, üçüncü Gaziantep Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu ve dördüncü ise

Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu oldu.

Yarışmanın ‘Düzenlemeli Dal' kategorisinde ise Adana İstiklal Ortaokulu birinci, Isparta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Kastamonu Merkez Ortaokulu üçüncü ve Balıkesir Yarış Ortaokulu dördüncü oldu.