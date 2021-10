Halk Süt 2 yaşında

Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok projeyi hayata geçiren Merkezefendi Belediyesi'nin, çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak amacıyla başlattığı ‘Halk Süt' projesi 2 yaşında.

Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Halk Süt' projesi kapsamında aylık 7 bin 500 çocuğa, 30 ton sağlıklı ve doğal süt ekipler tarafından ulaştırılıyor. 16 Ekim 2019 tarihinde başlatılan proje ile bugüne kadar 558 ton doğal ve sağlıklı süt, 2 ile 5 yaş arasındaki Merkezefendili çocuklara ulaştırıldı. Sütün alındığı yerli üreticiye de ortalama aylık 100 bin TL destek sağlanıyor. Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde nüfusa oranla çocuklara en çok süt desteğinde bulunan ikinci belediye olma özelliğini de sürdürüyor.

“Her ay 7 bin 500 çocuğumuza toplam 30 bin litre Halk Süt ulaştırıyoruz”

Halk süt ile hem çocukların hem ailelerin hem de yerli üreticinin yüzünün güldüğünü belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Biz çocuklarımıza bir söz verdik ve sözümüzü tuttuk. ‘Sağlıklı, doğal ve güvenilir süt her çocuğun hakkıdır' diyerek geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha sağlıklı yetişmesi için 16 Ekim 2019 Dünya Gıda Günü'nde başlattığımız Merkezefendi Belediyesi Halk Süt Projemiz bugün iki yaşında. Biz, iki yıldır sağlıklı ve doğal sütü çocuklarımızın adreslerine teslim ediyoruz. Bugün itibariyle her ay 7 bin 500 çocuğumuza toplam 30 bin litre Halk Süt ulaştırıyoruz. Bununla birlikte alımlarımızı yaptığımız kooperatif ve birlikler aracılığıyla yerel üreticimizi destekliyoruz. Merkezefendi'de hem üreticimizin, hem çocuklarımızın yüzü Halk Süt ile gülüyor. Çocuktan yaşlısına, esnafından üreticisine herkesin mutlu ve huzurlu olduğu bir Merkezefendi için, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya, hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.