Halter Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 528 sporcu yarıştı

Naim Süleymanoğlu anısına Denizli'de yapılan Halter Büyükler Türkiye Şampiyonasında 528 sporcu madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak anılan Naim Süleymanoğlu adıyla düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası 24-27 Ocak tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar ve çok sayıda konuk katıldı. Federasyon Yönetim Kurulu da tam kadro şampiyonada sporcuların yanında yer aldı. Erkekler ve bayanlarda 10 sıklette yapılan şampiyonada 57 hakem görev yaptı.

Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşen şampiyonada Türkiye'nin 33 ilinden 47 kulüp 310 erkek ve 218 bayan olmak üzere toplam 528 sporcu yarıştı. Erkekler kategorisinde Ankara Aski Spor Kulübü 253 puan ile şampiyon oldu. Ankara Mamak Altunyurt Gençlik Spor Kulübü 188 puanla ikinci, Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 181 puanla üçüncü oldu.

Bayanlar kategorisinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi 212 puanla şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 188 puanla ikinci, Ankara Başkent Kartalları Spor Kulübü 167 puanla üçüncülüğü elde etti.

“Denizli Akademi Spor Kulübü önemli bir başarıya imza attı”

Ev sahibi Denizli, şampiyonada 9 sporcu ile yarıştı. Denizli'nin yetiştirdiği Milli Halterci Mehmet Avcıl, Denizli Akademi Spor Kulübü adına 89 kg'da podyuma çıktı. Koparmada 130 kg, silkmede 170 kg kaldıran Avcıl, toplamda 300 kg ile şampiyonada ikinci oldu. Türkiye'nin önemli kulüplerinin de olduğu 47 kulüp arasından şampiyonayı 10. sırada bitiren Denizli Akademi Spor Kulübü önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu Naim Süleymanoğlu'nun sadece Türk milletinin değil, bütün dünyanın saygısını ve hayranlığını kazanmış bir sporcu olduğunu, kendisini saygıyla andıklarını söyledi.

Halter Türkiye Şampiyonasına verdiği destek ve katkılarından dolayı federasyon tarafından Vali Karahan'a şilt takdim edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan adına verilen şilti Başkanvekili Ali Değirmenci aldı. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.