Halter Türkiye Şampiyonası Denizli'de devam ediyor

Denizli'nin ev sahipliğinde başlayan Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 45 ilden 493 sporcuyla Hasan Güngör Spor Salonu'nda devam ediyor.

2022-2023 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları, 8 ile 11 Haziran tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılıyor. Hasan Güngör Spor Salonu'nda podyuma çıkan sporcular sikletlerinde en iyi olmak için mücadele veriyor. Türkiye Halter Yıldızlar Şampiyonası Final Müsabakaları için 45 farklı ilden toplam 493 sporcu Denizli'de buluştu. İllerinde ve gruplarında başarılı olan sporcuların yarıştığı Türkiye Şampiyonası'nda önceki gün yapılan seremonide sporcular geldikleri illeri temsilen seremonide bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yarışmalar için Denizli'ye gelen konukları selamladı.

Ömer İlman: “Halterde Türkiye'nin yıldızlarını ağırlıyoruz”

Güzel bir ortamda Türkiye Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Halter branşının geçmişten beri efsane sporcularımızın başarılarıyla anılan güzide bir branştır. Her biri Türkiye Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren sporculara, sporun yanında akademik başarıların da önemi büyüktür. Dört gün boyunca sürecek Şampiyonada başarılar dileriz” dedi. Tamamlanan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Halter Federasyonu Asbaşkanı Yasin Aslan ve Federasyon Genel Sekreteri İsa Ayanlı takdim etti.