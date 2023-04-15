Hamdi Yılmaz: “İnşallah play-off içinde oluruz”

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor'u 4-0 yendi. Maçın ardından ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz galibiyeti değerlendirdi. Maçta üstün tarafın kendilerinin olduğunu ve ilk 7'nin içinde kalmak istediklerinin altını çizen Yılmaz, “İkinci yarı 10 kişi kaldık, Dembele hiç yapılmaması gereken pozisyonda gol attıktan sonra yaptığı hareketle kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldık, ikinci yarıda aynı istekle oyunumuzu devam ettirdik. Bizim 5 maçlık bir sıkıntımız vardı. Yediğimiz goller ekseriyle ölü toplardı ve bunları engelleyerek bugün burada hem gollü galibiyet aldık hem de kaybettiğimiz puanlara son verdik. Biz ilk 7'nin içinde olmak ve play-of da kalmak istiyorsak bundan sonraki maçlarımızda da kaybetmemek üzere müsabakalara çıkıp oynayacağız. Bundan sonra Samsun maçımız var ve onlar da bir üst lige çıktı, tebrik ediyorum. Biz de yolumuza devam edeceğiz, inşallah maçlarımız böyle galibiyetle sürer ve play-off içinde oluruz” diye konuştu.