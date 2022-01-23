İhlas Haber Ajansı

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Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacak

Türkiye’yi etkisi altına alan, Denizli’de de etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personeller 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli olacağı açıklandı.

Türkiye'yi etkisi altına alan, Denizli'de de etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personeller 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli olacağı açıklandı.


Denizli Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada; “Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

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