Hamilelerde korona virüsle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı

Dr. Mehmet Emin Soysal, korona virüs (covit 19) konusunda özellikle hamilelerin de daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Gebeler devletimizin önerdiği evde kal çağrısına sıkı sıkıya bağlı kalmalı. Ayrıca gebelerin ev dışında herhangi bir belirtileri yoksa eldiven veya maske takmalarını önermiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Soysal, dünya geneli ile birlikte Türkiye'de de etkileri artarak devam eden korona virüsün hamileler üzerindeki etkisiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Açıklamasında ilginç bir noktaya dikkat çeken Soysal, gebelerin korona virüse daha çabuk yakalanıp yakalanmadıkları konusunda bilimsel bir verinin olmadığına vurgu yaptı. Buna karşın hamilelerin solunum sistemlerinde olan değişiklikler nedeniyle bazı virüse bağlı hastalıkların kendilerinde daha ağır geçtiğini ve gebelerin daha çabuk zatürreye yakalandıklarının bilindiğine işaret eden Soysal, “Bundan dolayı kalp ve akciğer rahatsızlığı olan gebeleri yüksek riskli olarak kabul ediyoruz. Gebelerin devletimizin önerdiği evde kal çağrısına sıkı sıkıya bağlanması gerektiğini ve en az 20 saniye ellerini sabunla yıkayarak, yüzde 80 alkol içeren dezenfektan ve kolonya ile ellerini temizlemelerini öneriyoruz” dedi.

“Belirtiler yok ise eldiven veya maske takmalarını önermiyoruz”

Sağlık personellerinde başta olmak üzere çalışmak zorunda olan hamileler konusuna da değinen Pof. Dr. Soysal, onlar içinde bir takım önerilerde bulunarak şunları söyledi:

“Çalışmakta olan gebelerde eğer yüksek riskli ortamlarda bulunmuyorlarsa sağlık personelleri gibi sosyal mesafe kurallarına uymak dışında başka bir şey önermiyoruz. Gebelerin ev dışında herhangi bir belirtileri yok ise eldiven veya maske takmalarını önermiyoruz. Şüpheli covid-19 bulguları gösteren gebelerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi durumları kötüye gitmedikçe 7 gün evde kalıp şikayetlerin geçmesini beklemelerini öneriyoruz. Durumu ağırlaşan 7 gün içinde şikayetleri geçmeyen gebelerin hastaneye başvurması gerekmektedir. Covid 19 tanısı alan ancak hastaneye yatırılması gerekmeyen gebelerin evde sosyal izolasyon kurallarına uymalarını öneriyoruz.”

Korona virüse yakalanan anneler çocuklarını emzirebilir mi?

Korona virüse yakalanan hamilelerin ne yapmaları gerektiği konusunda da önerilerde bulunan Soysal, özellikle virüse yakalanan hamilerde düşük ve erken doğum oranlarının bilinmediğine dikkat çekti. Virüse yakalanan ve ardından doğum yapan annelerin bebeklerinde hastalık olup olmayacağı konusunda da bilimsel bir verinin henüz olmadığının altınız çizen Soysal, “Çocuklarında herhangi bir hastalık oluşup oluşmayacağını bilmiyoruz ancak bu çocukların yakın takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Solunum durumu kötü olan gebelerde sezeryan yapılması dışında covid-19 pozitif olan gebelerin normal doğum yapmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir. Ancak doğum esnasında çocuğa geçme ihtimalini bilmiyoruz. Ancak sınırlı sayıda gebede çocuğun suyunda virüse rastlanılmamıştır. Bu gebelerin çocuklarını emzirip emzirmemesinde bir sakınca olup olmadığı henüz belli değil. Covid 19 virüsünün süte geçmediğini iddia edilmektedir. Ancak çocuğunu emzirmek isteyen annenin maske ve temizlik kurallarına eksiksiz olarak uymasını çocuğun başka bir odada tutulmasını veya aynı odada en az 2 metre uzakta perde arkasında kalmasını öneriyoruz” diye konuştu.