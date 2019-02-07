Hamilelik Okulunda 12. dönem tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin “Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller” sloganıyla başlattığı 'Hamilelik Okulu'nda 12. dönem tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ailemi Seviyorum projesi kapsamında ücretsiz olarak hayata geçirdiği Hamilelik Okulu'nda 12. dönem tamamlandı. Yaklaşık 3 yıl önce “Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller” sloganıyla başlatılan Hamilelik Okulu'nun 12. dönem kapanış programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve 12. dönem eğitim alan 49 anne adayı ve yakınları katıldı. Başkan Zolan, programda yaptığı konuşmada, çocuklarının daha sağlıklı olması için gösterdikleri hassasiyet nedeniyle kursiyerlere teşekkür etti. Ailenin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar geleceğimizin teminatı ve gözbebeklerimiz. Allah'ım yavrularınızı kucağınıza sağlıklı bir şekilde almayı nasip etsin, hayırlı uğurlu güzel bir ömür versin" dedi

"Hedef daha sağlıklı bir gelecek"

Hamilelik Okulu ile birlikte Evlilik Okulu projelerinin de olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu, “Amacımız çocuklarımızın, geleceğimizin daha sağlıklı olması. Aldığınız eğitimin artıları mutlaka olacak. Yapmanız veya yapmamanız gereken bir şeyi öğrenmek çocuğunuzun hayatını daha da kolaylaştırıp daha da sağlıklı olmasına neden olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Allah'ım sağlıklı evlatlar versin” diye konuştu.