Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla hayata geçirilen Hamilelik Okulu'nda 14. dönem sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci eğitime katılan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller” sloganıyla başlattığı ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Hamilelik Okulu'nda 14. dönem sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen Hamilelik Okulu'nun 14. dönem sertifika törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve kursiyerler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği eğitimler ile daha bilinçli annelerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Hamilelik Okulu'nun da çok önemsenen ve destek verilen bir proje olduğunu söyledi. Başkan Değirmenci, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Siz evlatlarınızı nasıl hasretle bekliyorsanız biz de yeni nesilleri bekliyoruz. İstiyoruz ki yeni nesiller daha bilinçli annelerle dünyaya gelsinler, daha mutlu ailelerde yetişsinler. Hamilelik Okulu ile 3 yılda binlerce anne adayımıza eğitimler verdik. Hamilelik okulu ile anne adaylarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü sağlıklı nesiller sağlıklı aileleri, sağlıklı aileler de sağlıklı toplumu oluşturur” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci konuşmasını ardından kursa katılan anne adaylarına sertifikalarını verdi.