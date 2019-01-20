Yeni dönemde Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen anne adaylarına hamilelik, doğum ve doğum sonrası ile ilgili bilgilerin verileceği 'Hamilelik Okulu'nda ilk ders başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Hamilelik Okulu'nda yeni dönem başladı. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Hamilelik Okulu eğitimlerinde anne adayları ilk derslerine girdi. Eğitim programının açılışına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk ve anne adayları katıldı. Hamilelik Okulu'nda yeni bir dönem başladığını ifade eden Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, hedeflerinin kentteki tüm anne adaylarına ulaşmak olduğunu söylerdi. Kentteki hamilelik süreçleri ve doğum sonrası eğitimlere ilişkin anne adaylarının bilinçli olmalarını istediklerini aktaran Değirmenci, “Kulaktan dolma değil uzman arkadaşlarımızın vereceği bilgilerle bu süreci anne adaylarımızın tamamlamasını istiyoruz. Türk toplumunun temeli ailedir. Çocuklar sağlıklı bir ortamda doğarsa, iyi bir ailede yetişirse milletini, bayrağını ve devletini seven bireyler olur” dedi.

"Bilinçli ve sağlıklı nesiller yetişsin istiyoruz"

Öztürk ise, hedeflerinin annelerin hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi ve bebeklerinin sağlıkla doğması olduğunu ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı olarak istiyoruz ki, anne adaylarımız hamilelik döneminin tadını sağlıklı bir şekilde çıkarsın. Eğitim programı çerçevesinde sizlere gebelikte neler oluyor, nasıl beslenilmesi gerekiyor, nasıl hareket ediliyor, bu süreçte sizi neler bekliyor bunları size anlatacağız. Gebeliğiniz sağlıklı geçerse, doğumunuzda sağlıklı ve güzel olur. Sağlıklı bir ruh hali ve sağlıklı bir beden ile bebeklerimize çok daha iyi bakabiliriz. Bizim bütün hedefimiz bu” diye konuştu.

35 kursiyerin katıldığı Hamilelik Okulu'nun 4 hafta süreceği öğrenildi.