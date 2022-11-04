Hamilelikleri gibi doğumları da sancılı olan ikizlerden birisi 60 km uzaklıkta dünyaya geldi

Denizli'de anne ve babanın özlemle beklediği ikiz bebekler, doğumları sırasında endişeli dakikalar yaşattı. Kız bebeklerden birisi Acıpayam ilçesinde dünyaya gelirken, ikizi ise 60 kilometre mesafedeki Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde gözlerini dünyaya açtı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Halil İbrahim - Muazzez Şakır çifti, 2 erkek çocuktan sonra ikiz kız bebeklerini de sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabilmek için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer ile irtibata geçti. Op. Dr. Suat Gencer gözetiminde sağlıklı bir hamilelik geçiren Muazzez Şakır'ın şikâyetleri gebeliğin 29'uncu haftasında aniden arttı. Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne, birinci bebek doğum kanalına girdiği için acil doğurtuldu. Bebeklerden birisi burada sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, duruş bozukluğu nedeniyle risk taşıyan ikinci bebeğin dünyaya gelebilmesi için Op. Dr. Suat Gencer ile irtibata geçildi.

“İkinci bebek için zamana karşı mücadele verildi”

Bebeklerinden birisini doğurduktan sonra yeniden ambulansa alınan anne, 60 kilometre mesafedeki Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne doğru yola çıkarken, diğer bebeğin sağlıklı doğumu için zamana karşı yarış verildi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı hastanede annenin kontrollerini sağlayan Op. Dr. Suat Gencer ve ekibinin başarılı operasyon sonucu ikinci bebek de sağlıklı bir şekilde gözlerini dünya açtı. Birisi ilçede diğeri ise il merkezinde dünyaya gelen bebeklerin ailesi tarafından Öykü ve Masal isimleri verildi. 29 haftalık dünyaya gelen ikizlerden birisi Denizli Devlet Hastanesi, diğeri ise Özel Cerrahi Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

“Bebeğin doğum belgesini çıkartırken bile sorun yaşayacağız”

Bebeklerin gözetim altında tutulduğunu ve operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Dr. Gencer, “Hastamız 29 hafta 2 günlük gebeyken sancıları başlıyor. İkiz gebeliği bulunuyor. Hasta ikamet ettiği yerde Acıpayam Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Birinci bebek doğum kanalında çıkımda olduğu için doğumu sağlanıyor. İlk bebek küçük olduğu için kuvözde nakli yapılıyor. İkinci bebeğin pozisyonu uygun olmamasından, anne karnında yan durması ve eski sezeryan olması nedeniyle hastanemize sevki yapılıyor. Anne hastanemize ulaştıktan hemen sonra sezeryanla bebeği doğurttuk. Annemiz iyi sağlığında bir sorun yok. Bebek küçük olduğu için takipleri yenidoğan ünitesinde yapılıyor. İnşallah kısa sürede anne ve babayla bebekleri kavuşturacağız. Bu durum ilk defa başıma geldi. Bebeğin doğum belgesini çıkartırken bile sorun yaşayacağız. Çünkü birinci bebek Acıpayam'da, ikinci bebek Denizli merkezde doğum yaptı” dedi.

“İkizlerimiz ilk anda bir birinden ayrılmış oldu”

Çocuklarının farklı yerde olduğu için şaşkın olduğunu belirten baba Halil İbrahim Şakır “Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde görev yapan Suat hocamızla sürekli irtibat halindeydik. Biz Cerrahi Hastanesi'ne geldiğimizde hastanenin tüm imkanları hazırdı. Değişik duygu içindeyiz çünkü iki bebeğimiz iki farklı hastanede bulunuyor. İkizlerimiz ilk anda birbirinden ayrılmış oldu. İnşallah en kısa zamanda ikizlerimize kavuşuruz. İki bebeğimde kız olarak dünyaya geldi. Şu anda devlet hastanesindeki kızımızın ismi Öykü, Cerrahi Hastanesi'ndeki ise Masal adını verdik. Kızlarımızı sağ salim elimize alabilirsek bize ne mutlu” diye konuştu.

“Ben böyle bir doğum beklemiyordum”

Çocuklarına kavuşmayı iple çektiğini ve onları bir arada görmek isteğini belirten anne Muazzez Şakır ise “Şu anda çok şükür sağlık durumum iyi. İkizlerime kavuştuğum zaman daha da iyi olacağım. Ben böyle bir doğum beklemiyordum. Bebeklerimi daha görmedim. İnşallah bir araya geliriz” ifadelerini kullandı.