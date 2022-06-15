Hamilelikte yaşanacak idrar yolu enfeksiyonu bebeğin hayatını riske atabiliyor

Dr. Arif Saylan, kadınların sık karşılaştığı idrar yolu enfeksiyonunun özellikle hamilelik döneminde daha çok ortaya çıkabildiğini belirterek, “Hamilelikte yaşanacak idrar yolu enfeksiyonu bebeğin hayatını riske atabilir” dedi.

Zorlayıcı bir süreç olan hamilelik döneminde hem anne hem de bebeğin sağlığını tehlikeye atabilen idrar yolu enfeksiyonu hakkında bilgiler veren Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arif Saylan, “Hamilelik döneminde kadınlar, fizyolojik olarak değişim yaşadıkları için birçok sağlık problemi ile karşı karşıya gelmektedir. Bu sağlık problemlerinden en önemlisi, idrar yolu enfeksiyonudur. Hamileliğin 6.haftasından itibaren hastanın idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riski artar. Çünkü uterus büyüdükçe mesaneye baskı yapar. Bu baskı arttıkça mesanenin tam boşalmaması sonucu enfeksiyon riski oluşur. İdrar yolunda oluşan bu enfeksiyon, tedavi edilmediğinde böbrek enfeksiyonuna yol açar. Oluşan yüksek ateş ile rahimde kasılmalar erken başlayabilir, erken doğum ve düşük olma ihtimali artar” şeklinde konuştu.

“İdrar yolu enfeksiyonlarının farklı sebepleri olabilir”

İdrar yolu enfeksiyonunun mesane kaynaklı enfeksiyon olabildiği gibi farklı sebeplerinin de olabileceğinden bahseden Op. Dr. Arif Saylan, “Hamilelik dönemindeki enfeksiyonlar mesane kaynaklı olduğu gibi başka faktörler de enfeksiyona sebep olabilmektedir. Bunlara bağırsaktaki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, hormonlardaki değişiklikten kaynaklanan enfeksiyonlar, cinsel ilişkiden kaynaklı enfeksiyonlar, temizliğin yeterli olmamasından kaynaklı enfeksiyonlar ve böbrek taşlarının neden olduğu enfeksiyonlar olarak örnek verebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Belirtilere dikkat edilmeli”

İdrar yolu enfeksiyonunda belirtilere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Arif saylan, anne adaylarına şu uyarılarda bulundu:

“Kişi idrarında yanma ve acı hissediyorsa, kasık ve böbrek ağrısı, genital bölgede kaşıntı ve yüksek ateş varsa idrar yolunda enfeksiyon vardır ve derhal bir uzmana başvurmalıdır” dedi. İhmal edilmemesi gereken bir hastalık olan idrar yolu enfeksiyonu için hastanın alabileceği önlemlerden de bahseden Op. Dr. Arif Saylan, “İdrar yolu enfeksiyonunu önlemek için günlük su tüketimi önemli. Genital bölge temizliğine özen gösterilmeli. İdrarı uzun süre tutmaktan kaçınılmalıdır. Aynı zamanda rahat kıyafet seçimi ve iyi beslenme de enfeksiyonu önlemek adına dikkat edilmesi gereken faktörler”