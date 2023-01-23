İhlas Haber Ajansı

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Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyeleri tutuklandı

Denizli’de FETÖ’ye üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ'ye üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada örgüte üye olma suçundan haklarında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü daha yakalandı.


Hükümlüler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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