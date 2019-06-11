Hasta taşıyan ticari taksi kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Uşak'ta hastanede diyaliz tedavisi görecek hastaların içinde bulunduğu ticari araç otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kütahya istikametinden Uşak'a seyir halinde olan diyaliz tedavisi görecek hastaların içerisinde bulunduğu Osman Ünal (58) yönetimindeki 43 TD 501 plakalı korsan olduğu iddia edilen ticari taksi, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Dağıstan Gölcek (41) idaresindeki 35 GD 345 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler ile Ali Yıldırım (41), Hatice Özkan (73), Kadir Karaköse (58), Havva Kart (57) ve Mahmut Karakoyun (58) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Karakoyun ile Havva Kart yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kart ve Karakoyun'un cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.