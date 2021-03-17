Hastalar artık evlerinde şifa buluyor

Belediyelerin çok sıklıkla yaptığı ancak özel hastanecilikte ilk kez yapılan bir hizmet olduğunu belirten Uzm. Dr. Osman İlhan, “Evde sağlık hizmetinin hasta ve hasta yakınları için ne kadar değerli olduğu pandemi döneminde daha çok ortaya çıktı” dedi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi, pandemi döneminde evden çıkamayan ve salgın nedeniyle hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar için evde sağlık hizmeti gerçekleştiriyor. Hizmet kapsamında vatandaşlar bulunduğu yerlerde gerekli muayene tetkikleri yaptırabiliyor, tedavisini olabiliyor. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzm. Dr. Osman İlhan, evde sağlık hizmeti hakkında bilgi verdi. Evde sağlık hizmetinin çok eski bir kavram olduğunu belirten Dr. İlhan, özel hastanecilikte bir ilk olduğunu vurguladı. Her yaş grubunun evde sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini belirten Dr. İlhan, “Evde sağlık hizmeti aslında çok eski bir kavram. Belediyelerin çok sıklıkla yaptığı ancak özel hastanecilikte ilk kez hastanemiz tarafından Denizli'de hayata geçirilen bir hizmet. Adından da anlaşılacağı gibi sağlık hizmetini hasta ve hasta yakınlarının konforu açısından eve taşıyorsunuz. Bunun belli sınırları ve belli kriterleri var ama temel mantığı hastaların evlerinde alabildiği kadar sağlık hizmeti alabilmeleri. Yeni doğanlar, orta yaş ve yaşlılar için de böyle bir hizmet verebiliyoruz. Evinde ya da iş yerinde muayene olmak isteyen herkese açık bir hizmet. Hatta Check-up hizmetini bile kişiye evinde ya da işyerinde yapabiliyoruz” dedi.

“Ne kadar değerli olduğu pandemi döneminde daha çok ortaya çıktı”

Evde sağlık hizmetinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. İlhan, “Bu hizmetin ne kadar değerli olduğu pandemi döneminde daha çok ortaya çıktı. Pandemi öncesinde de bu işlem yapılıyordu ama pandemi ile birlikte özellikle yaşlı hastalar haklı olarak endişeleri olan hastane sınırlarına girmek istemeyen insanlar bu hizmetten yararlandılar. Evde sağlık hizmetinden yararlanan insanlardan geri dönüşlerde güzel oldu. Çünkü insanların en büyük endişesi durup dururken pandemi sürecinde hastalanmak. Biz gerekli önlemleri alarak, hem kendimizi de koruyarak hem de karşımızdaki insanı koruyarak evlerine, işyerlerine gidiyoruz. Her türlü sterilizasyon, maske ve benzeri koşullara dikkat ederek onlarla ilgili tedavilerimizi planlıyoruz. İnsanlar bu sayede daha güvenli oldukları evlerinde tedavilerini oldular, Hasta ve hasta yakınları için belki de en güzel tarafı bu olabilir. Tüm süreçleri onlara göre planlıyoruz. Bizim şu saatte gelmemiz lazım demiyoruz. Randevulaşıyoruz, mesai saati sonrası da olsa insanlar bu hizmeti alıyorlar” diye konuştu.

Pansumandan serum ve sonda takılmasına kadar birçok uygulama evde yapılıyor

Evde sağlık hizmetleri sayesinde evde hemşirelik hizmetlerinden fizik tedaviye kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerinin altını çizen Dr. İlhan, “Evde sağlık hizmetinin içerisinde yara bakımları da var, pansumanlar, sonda takılması, serum takılması vb. birçok uygulama var. Ameliyat olmuş ya da yatak yarası olan hastalarının pansumanları ve yara temizlikleri ekipman ve evde sağlık ekiplerimiz sayesinde evde çok rahat bir şekilde yapılıyor” şeklinde konuştu.