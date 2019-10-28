Hastalar, hak ve sorumluluklarını öğrenmeli

Özel Denizli Tekden Hastanesi tarafından 26 Ekim ‘Hasta Hakları Günü' nedeniyle hasta ve yakınlarına ‘hasta hakları ve sorumlulukları' konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında önce Hastane Başhekimi Uzamn Dr. Yusuf Polat, Genel Müdür Kemal Akcan, Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Necip Kundak, Hastane Müdürü Necati Yurkunç, Başhemşire Cemile Balıkcıoğlu ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu Betül Özdemir tarafından hastane yataklı servisleri ziyaret etti. Ziyarette hasta ve yakınlarına karanfil hediye edildi.

Ardından yapılan bilgilendirmelerde hastaların kendilerine sunulan sağlık hizmetinden daha kaliteli bir şekilde yararlanabilmeleri için hak ve sorumlulukları hakkında bilgiler aktarıldı.

Görüşülen hastalar ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ziyaret edilip karanfil hediye edilen bir hasta, “Çiçek almayalı 10 yıl olmuştu, beni Tekden Hastanesi'nde evimde gibi hissettirdiniz hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

“Hastalarımız hak ve sorumluluklarını öğrenmeli”

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Polat, hastaneden sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastaların haklarına saygı duyduklarını ve haklarını korumak için çalıştıklarını ifade ederek, “Hastalarımız için oldukça anlam ifade eden bu özel günde kendilerini ziyaret ederek hakları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Hastalarımız bir sorunla karşılaştıkları zaman çözüm için bilinçlenmeli, hak ve sorumluluklarını öğrenmelidirler. Yapmış olduğumuz bilgilendirmeler sayesinde hastalarımız sıkıntılarını ve önerilerini bizlere bildiriyorlar. Bizler de hastalarımızın en doğal hakları olan sağlık hizmetini, eksiksiz ve yüksek memnuniyet oranı ile almasına önem veren bir sağlık kuruluşu olarak, hasta hakları birimimizde hasta ve hasta yakınlarımızın başvurularını her daim değerlendiriyoruz. Hastalarımızın geri dönüşlerinden çok şey öğreniyoruz. Her hastamız bizim için bir öğretmendir. Tüm hastalarımızın Hasta Hakları Günü'nü kutluyorum” dedi.

“Hastalarımızı misafirlerimiz olarak görüyoruz”

Etkinlikler kapsamında hastane çalışanlarına hizmet içi eğitimler düzenleyerek “Etik ve Hasta Hakları” konusuna dikkat çeken Hasta Hakları Birim Sorumlusu Betül Özdemir ise açıklamasında şunları söyledi:

“Hastalarımızı misafirlerimiz olarak görüyor ve memnuniyetleri için çok yoğun çalışıyoruz. Hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın hasta hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesine önem veriyoruz. Bugün de Tekden ailesi olarak hastalarımızın hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmeleri için bir farkındalık çalışmasında bulunduk.”