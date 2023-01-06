İhlas Haber Ajansı

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Hastanenin elektrik panosu yandı

Denizli’de Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine elektrik sağlayan panonun alev alması sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Denizli'de Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine elektrik sağlayan panonun alev alması sonucu korku dolu anlar yaşandı.



Yangın, Buldan ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine elektrik sağlayan depodaki panolar bir anda yanmaya başladı. Patlamayla beraber yoğun dumanın çıktığını gören hastalar ve personeller panik oluştururken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa süre sonra kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının bitmesiyle birlikte panolar bakıma alındı. Tamiratın ardından hastaneye tekrar elektrik akışı sağlandı.

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